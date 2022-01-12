بينيت: أحبطنا محاولة الحرس الثوري تجنيد إسرائيليات.. نخوض معركة ضد إيران

2022/01/12 | 18:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، الحرس الثوري الإيراني بتجنيد مواطنات إسرائيليات لاستهدافها، داعيا مواطنيه إلى "اليقظة" في التعامل مع دعوات التجنيد من إيران

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