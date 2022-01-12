تداعيات العملية الانتخابية ومصير الحكومة العراقية القادمة - جواد بشارة

2022/01/12 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة حكومة الأغلبية الوطنية هل ستختلف عن نهج المحاصصة؟د.



جواد بشارةحكومة التوافق الوطني حكومة الشراكة الوطنية حكومة المكونات الوطنية، وكلها في الحقيقة كانت حكومات محاصصاتية حسب تغريدة السياسي المستقل د.



ليث شبر وهو محق في ذلك.



بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي اتضحت الصورة.



يريد البعض اعتبار " العرف السياسي" المستورد من التجربة اللبنانية القميئة والمدمرة لأنها دمرت لبنان وستعمل على تدم ......





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