2022/01/12 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يجتمع بقادة الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية بمحافظة النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: wftiUzqhlX0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يجتمع بقادة الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية بمحافظة النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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