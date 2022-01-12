2022/01/12 | 18:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j2n7ILPFV14

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ حيدر اللامي: نحن ذاهبون إلى المحكمة الاتحادية وسنتلزم بما ستقوله المحكمة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ حيدر اللامي: نحن ذاهبون إلى المحكمة الاتحادية وسنتلزم بما ستقوله المحكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).