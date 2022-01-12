الخزعلي: الحلبوسي يمول المشروع الإقليمي بمال الخليج

2022/01/12 | 18:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اعتبر المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الأربعاء، عودة محمد الحلبوسي لكرسي الرئاسة هو استمرار لمشروع إقليمي.وقال الخزعلى في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ماض في مشروع إقليمي خارجي مدعوم من قبل دول الخليج “مشيراً إلى أن “تمويل المشروع الإقليمي بمال مربو الابل”.وأضاف أن “الحلبوسي نجح في […]

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