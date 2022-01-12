2022/01/12 | 18:41 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / خاص..
اعتبر المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الأربعاء، عودة محمد الحلبوسي لكرسي الرئاسة هو استمرار لمشروع إقليمي.
وقال الخزعلى في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ماض في مشروع إقليمي خارجي مدعوم من قبل دول الخليج “مشيراً إلى أن “تمويل المشروع الإقليمي بمال مربو الابل”.
وأضاف أن “الحلبوسي نجح في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: الحلبوسي يمول المشروع الإقليمي بمال الخليج) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعتبر المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الأربعاء، عودة محمد الحلبوسي لكرسي الرئاسة هو استمرار لمشروع إقليمي.
وقال الخزعلى في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ماض في مشروع إقليمي خارجي مدعوم من قبل دول الخليج “مشيراً إلى أن “تمويل المشروع الإقليمي بمال مربو الابل”.
وأضاف أن “الحلبوسي نجح في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: الحلبوسي يمول المشروع الإقليمي بمال الخليج) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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