البنك المركزي يكشف عن الأهداف المتحققة من مبادراته ويحدد قيمتها بالدينار

2022/01/12 | 18:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أحصى البنك المركزي، الأربعاء، الأهداف المتحققة من مبادراته لتعزيز النمو الاقتصادي وتنشيط القطاع الخاص ومعالجة آثار جائحة كورونا، فيما حدد قيمتها بالدينار العراقي.وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف في مؤتمر صحفي، إن “البنك المركزي أطلق عدة مبادرات بمعالجة عدة اسباب ومنها انخفاض مستوى العمق المالي ومستوى الشمول المالي وارتفاع تكاليف الاقراض […]

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