الأغلى والأغرب.. قط ياسمين عبد العزيز يثير خوف متابعيها

2022/01/12 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت صورة قط الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز تفاعلاً كبيرا بين جمهورها وأصدقائها من الوسط الفني، وذلك لغرابة شكله، إذ اعتبره البعض مخيفاً ومرعباً.

فقد نشرت الفنانة الصور لقطها “بوبوس” على موقع انستغرام، الأمر الذي أثار تفاعلاً كبيراً وكماً هائلاً من التعليقات على شكله.

من جانبها، علقت الفنانة منى زكي على الصورة قائلة: “مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس”.

في حين كتبت الممثلة كندة علوش تعليقاً على الصورة: “فوتوجونيك أوي”.

وتباينت آراء جمهور ياسمين بين إعجاب البعض بغرابة شكل القطة، وبين خوف البعض الآخر من شكلها غير المألوف.

ويعتبر قط عبد العزيز من أغلى سلالات القطط في العالم، وهي سلالة القط الكندي وتسمى سلالة “سفينكس”.

كذلك، تكمن غرابة هذه السلالة في خلوها من الشعر، وعيونها الجاحظة، كما تتسم هذه السلالة بارتباطها بالإنسان بشكل كبير لاحتياجها للاهتمام الدائم، وحساسية بشرتها العالية التي تحتاج لعناية خاصة من مربيها.

بالإضافة إلى مظهر مختلف عن الفصائل الأخرى للقطط، فهي تتسم بذيلها الطويل، وجلدها الرقيق المجعد، ومناعتها الضعيفة التي تتطلب حرص مربيها على توفير عناية خاصة بها وفحوصات دائمة.

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