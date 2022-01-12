حفل حاشد في 2020.. جونسون يقر بالحضور ويعتذر

2022/01/12 | 18:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، أمام النواب بأنه حضر في العام 2020 حفلا أقيم في حدائق داونينغ ستريت حينما كانت تدابير الحجر للوقاية من وباء كوفيد مفروضة، وتقدم بـ"اعتذار" إلا أن خطوته هذه لم تقنع المعارضة المطالبة باستقالته.

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