الصحة تؤكد دخول العراق بالموجة الرابعة وتوجه رسالة للمواطنين من شقين

2022/01/12 | 18:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، أن العراق دخل الموجة الرابعة لفيروس كورونا التي تشهد دخول متحور أوميكرون سريع الانتشار، فيما وجهت رسالة للمواطنين من شقين اثنين.

وقال مدير عام الصحة رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق يراقب الوضع الوبائي الذي بدأ يتصاعد ما يعني أننا الآن دخلنا في الموجة الرابعة من جائحة كورونا".

وأضاف، أن "الوزارة توجه رسالة للمواطنين من شقين، الأول بضرورة أن يعوا خطورة الموجة الرابعة التي تشهد دخول متحور جديد سريع الانتقال بين المواطنين"، مبينا أن "الاصابات ستكون بأعداد عالية خلال الفترة المقبلة والمطلوب من جميع المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد البدني".

وأوضح أن "الفيروس مازال خطيرا ولا بد من عدم التهاون معه"، لافتا الى أن "المتحور الجديد حتى وإن كان اقل شدة من سابقه دلتا لكن بنفس الوقت اسرع منه بعشرة مرات في الانتقال بين المواطنين، بمعنى أن الاصابات ستكون كثيرة، فبالتالي سيشغل المؤسسات الصحية عن الخدمات الاساسية وهذا ايضا سيؤثر على صحة المواطنين".

وأكد، عبد الأمير "أن الشق الثاني من الرسالة يؤكد أنه ثبت عملياً لدى وزارة الصحة بأن الملقحين هم في منأى من خطورة المتحور واللقاح يوفر المناعة الكافية لتقليل شدة المرض وعدم احتياج الدخول الى المسشفى، لذلك على جميع المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح التوجه الى مراكز التلقيح لتلقي اللقاح وهو متوفر وفعال وامين".

وتابع أن "عدد الملقحين وصل قرابة 9 ملايين ولم نسجل اي حالة خطرة او مضاعفات لدى الملقحين، وهذا دليل على مأمونية اللقاحات"، موضحا أن "الراقدين في المستشفيات أغلبهم من غير الملقحين".

ويشهد العراق منذ الخامس من كانون الثاني الجاري ارتفاعاً يومياً مستمراً بعدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 2037 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 281 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 68465".

وسجل العراق أمس 1610 إصابات بكورونا و8 حالات وفاة.

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