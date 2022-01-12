واتسآب يطور ميزة جديدة في تحديث آندرويد

2022/01/12 | 18:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة طور برنامج “واتسآب” الخاص بالمحادثات ميزة خاصة تتيح القدرة على الاستماع للرسائل الصوتية أثناء الخروج من المحادثة.وبحسب موقع “WABetaInfo” الإلكتروني، المتخصص بأخبار واتسآب، فإنه عندما تبدأ في الاستماع إلى رسالة صوتية، وتعود إلى قائمة الدردشات الخاصة بك، يظهر “واتسآب” واجهة مستخدم جديدة تتضمن القدرة على التحكم بشريط الرسالة الصوتية، من إيقاف وإعادة […]

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