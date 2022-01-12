الانحاد يفكر بتقليص عدد الاندية واللاعبين المحترفين

2022/01/12 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يدرس اتحاد الكرة، تقليل عدد المحترفين بالدوري العراقي وتحديد عدد جديد لاندية الدوري العراقي.

وقال النائب الاول لرئيس الاتحاد، علي جبار لوكالة (بغداد اليوم)، ان "وجود 6 محترفين عدد مبالغ فيه، ويحدُّ كثيرا من فرص اللاعب المحلي، مشيرا الى ان الاتحاد بصدد الشروع باستراتيجية جديدة لتطوير اللعبة سواء الاعبين أو المدربين".

واضاف، ان " الاتحاد يفكر بخلقِ دوري قوي بلاعبين محليين، لأن ذلك أفضل للكرة العراقية".

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