روسيا تثير المخاوف من داعش: البيئة لا تزال صعبة في سوريا والعراق

2022/01/12 | 19:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو تراقب عن كثب الوضع في أفغانستان.

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