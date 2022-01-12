2022/01/12 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدم صانع المحتوى البصري، محمد العيساوي، على قتل ابنته ذات الـ14 عاما ولاذ بالفرار.وافاد مصدر امني، في محافظة الرصرة، ان “محمد العيساوي اقدم على قتل ابنته البالغة من العمر 14 عاما بعد ان اكتشف علاقتها بشخص طلب خطوبتها سابقا “.واشار المصدر الى ان “الحادثة وقعت في محافظة البصرة، بحجة غسل العار، […]

ظهرت المقالة “يوتيوبر” بصري يقتل ابنته ذات الـ14 عاما ويلوذ بالفرار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“يوتيوبر” بصري يقتل ابنته ذات الـ14 عاما ويلوذ بالفرار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“يوتيوبر” بصري يقتل ابنته ذات الـ14 عاما ويلوذ بالفرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).