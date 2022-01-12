اعتقالات في نينوى وضبط فساد في البلدية بقيمة 900 مليون

2022/01/12 | 19:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبط مخالفات في مشروع تصل قيمته لنحو 900 مليون دينار في نينوى، إضافة إلى ضبط مسؤول وموظفين في إحدى الدوائر، لاتفاقهم مع المعقبين لإنجاز معاملات المواطنين ومخالفات في مديرية الزراعة في المحافظة.وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، عبر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “فريق عمل مديرية …

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