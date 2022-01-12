أمانة بغداد تحذر من استعمال المواد المخالفة في البناء

2022/01/12 | 19:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ حذرت أمانة بغداد، الأربعاء، من استعمال المواد المخالفة في البناء تحت طائلة المسؤولية القانونية.وأكدت الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين الذين يقومون باستعمال المواد الممنوعة ضمن ضوابط وتوجيهات امانة بغداد والدفاع المدني وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة في اعمال البناء والتشييد ومنها …

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