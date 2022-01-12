منتخب تونس يطالب بإعادة مباراته مع مالي بعد فضيحة تحكيمية مدوية

2022/01/12 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر منتخب تونس خاسرا بالانسحاب، أمام منتخب مالي، في المباراة التي انتهت قبل وقتها القانوني بدقيقة واحدة، وذلك على أثر رفضه العودة للملعب واستئناف المباراة، ليعلن الحكم الرابع هيلدر مارتينز دي كارفاليو نهاية المباراة، بعد عودة لاعبي مالي للملعب.

وكانت النتيجة تشير وقت إعلان نهاية المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس الأمم الأفريقية، إلى فوز منتخب مالي بهدف وحيد، سجل من ركلة جزاء في الدقيقة 48 سجلها إبراهيما كوني

يذكر أن الحكم أنهى المباراة في الدقيقة الـ85 قبل أن يتراجع عن قراره ويتابع اللعب حتى الدقيقة الـ89 والثانية الـ45.

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