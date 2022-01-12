فضيحة تحكيمية في كأس أفريقيا.. وتونس تخسر أولى مبارياتها

2022/01/12 | 19:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهزم المنتخب التونسي، أمام فريق مالي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء، لحساب دور مجموعات كأس أمم أفريقيا الجارية في الكاميرون.

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