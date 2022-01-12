2022/01/12 | 19:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الداخلية يجتمع بقيادات شرطة المحافظات ويؤكد على تكثيف الجهود الأمنية والخدمية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 19:14

واع/

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