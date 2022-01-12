مجلس وزراء كردستان يقرر خفض رسوم الكهرباء في الإقليم

2022/01/12 | 19:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 12 كانون الثاني (يناير) 2022، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، عرض وزيرا البيشمركة شورش إسماعيل والداخلية ريبر أحمد تقريراً عن الخطوات الأخيرة بشأن التنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة …

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