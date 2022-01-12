سياسي: محاولة شيطنة الحشد الشعبي انتجت مجتمع شيعي ممزق

2022/01/12 | 19:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد المحلل السياسي، حيدر الموسوي، اليوم الاربعاء، ان “محاولة شيطنة الحشد سابقا وحاليا انتجت مجتمع شيعي ممزق من الداخل متألم لمًا ألت اليه الامور خلال الفترة الأخيرة”.وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة /، ان “ما يحدث في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ شيعة العراق امر جاء نتيجة تراكمات وخلافات شخصية وفشل […]

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