2022/01/12 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، دخول العراق رسميا الموجة الرابعة من الوباء، موجهه رسالة تحذيرية الى المواطنين بان الإصابات ستكون عالية خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "العراق يراقب الوضع الوبائي الذي بدأ يتصاعد ما يعني أننا الآن دخلنا في الموجة الرابعة من جائحة كورونا".

وأضاف، أن "الوزارة توجه رسالة للمواطنين من شقين، الأول بضرورة أن يعوا خطورة الموجة الرابعة التي تشهد دخول متحور جديد سريع الانتقال بين المواطنين"، مشيرا الى أن "الاصابات ستكون بأعداد عالية خلال الفترة المقبلة والمطلوب من جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد البدني".

وأوضح أن "الفيروس مازال خطيرا ولا بد من عدم التهاون معه"، لافتا الى أن "المتحور الجديد حتى وإن كان اقل شدة من سابقه دلتا لكن بنفس الوقت اسرع منه بعشرة مرات في الانتقال بين المواطنين، بمعنى أن الاصابات ستكون كثيرة، فبالتالي سيشغل المؤسسات الصحية عن الخدمات الاساسية وهذا ايضا سيؤثر على صحة المواطنين".

وأكد، عبد الأمير "أن الشق الثاني من الرسالة يؤكد أنه ثبت عملياً لدى وزارة الصحة بأن الملقحين هم في منأى من خطورة المتحور واللقاح يوفر المناعة الكافية لتقليل شدة المرض وعدم احتياج الدخول الى المسشفى، لذلك على جميع المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح التوجه الى مراكز التلقيح لتلقي اللقاح وهو متوفر وفعال وامين".

وتابع أن "عدد الملقحين وصل قرابة 9 ملايين ولم نسجل اي حالة خطرة او مضاعفات لدى الملقحين، وهذا دليل على مأمونية اللقاحات"، موضحا أن "الراقدين في المستشفيات أغلبهم من غير الملقحين".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2037 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسائل تحذير وأرقام مقلقة.. العراق يدخل الموجة الرابعة من الوباء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسائل تحذير وأرقام مقلقة.. العراق يدخل الموجة الرابعة من الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).