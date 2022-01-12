بعد التجارب الصاروخية.. واشنطن تفرض عقوبات على خمسة كوريين شماليين

2022/01/12 | 19:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات مالية على خمسة كوريين شماليين مرتبطين ببرنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل، بعد تجاربها الصاروخية البالستية الأخيرة.

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