2022/01/12 | 19:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تصريح لـ “النائب الثاني” بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تصريح لـ “النائب الثاني” بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).