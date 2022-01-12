الصحة تؤكد دخول العراق الموجة الرابعة لفيروس كورونا

2022/01/12 | 19:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء،

أن العراق دخل الموجة الرابعة لفيروس

كورونا التي تشهد دخول متحور أوميكرون

سريع الانتشار، فيما وجهت رسالة

للمواطنين من شقين اثنين.

وقال مدير عام الصحة رياض عبد الأمير

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