التمييز بين الثورة والمُعارضة - محيي الدين محروس

2022/01/12 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس التمييز بين الثورة والمعارضة بدايةً لا بد من التذكير للفروقات الجوهرية بين الثورة والمعارضة.تعمل القوى السياسية المُعارضة بشكل شرعي في كل دول الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي معظم الدول الحضارية التي تحظى حتى ولو بالقليل من الحريات.



وكلنا نتابع ونشاهد عمل معظم هذه الأحزاب المُعارضة، وكيف يجلس نوابها في البرلمانات، ويقدمون طروحاتهم دون أي تضييق من السلطات السياسية ......





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