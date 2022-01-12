الفتح: هدف الإطار دخول البيت الشيعي للبرلمان ككتلة واحدة

2022/01/12 | 19:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..بين عضو تحالف الفتح محمود الحيالي، الاربعاء، أن هدف الإطار التنسيقي هو الدخول في كتلة واحدة مع الكتلة الصدرية وتشكيل الكتلة الأكبر.وقال الحيالي في تصريح لوكالة/المعلومة /، إن “رؤية الاطار التنسيقي تفضي بدخوله مع التيار الصدري في كتلة شيعية واحدة وتشكيل الكتلة الاكبر داخل البرلمان “موضحاً أن “جميع الجماهير التي صوتت للكتلة الشيعي […]

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