الصحة: الموجة الجديدة هي “موجة غير الملقحين”

2022/01/12 | 20:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صادر عن وزارة الصحة يتابع خبراء ومختصو علم الاوبئة في اللجان الاستشارية لوزارة الصحة التدهور في الوضع الوبائي والتزايد السريع بنسب الاصابات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.وهنا تؤكد وزارة الصحة على الرسائل المتكررة الواردة في بياناتها السابقة أن الموجة الجديدة هي “موجة غير الملقحين” حيث اثبتت التقارير والبيانات الصادرة عن المؤسسات الصحية ان […]

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