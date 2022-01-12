2022/01/12 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تصدر بياناً بعد القفزة المخيفة بإصابات الجائحة في العراق- عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تصدر بياناً بعد القفزة المخيفة بإصابات الجائحة في العراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تصدر بياناً بعد القفزة المخيفة بإصابات الجائحة في العراق- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).