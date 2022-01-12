2022/01/12 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةكشفت دراسة جديدة نقلتها وسائل إعلام أجنبية أن الطلاق يمكن أن يؤدي إلى وفاة الرجال في منتصف العمر، خاصة إذا زادت الفترة التي يعيش فيها أولئك الرجال بمفردهم بعد الانفصال عن 7 أعوام.الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع أُجريت على أكثر من 4800 شخص منفصلين، تتراوح أعمارهم بين 48 و62 عاماً مع متابعة الحالة الصحية لهم، إذ وجد فريق البحث التابع لجامعة كوبنهاغن العريقة بالدنمارك أن الرجال الذين اضطروا للعيش بمفردهم لأكثر من 7 سنوات زادت لديهم مستويات مادتين كيميائيتين تشيران إلى وجود التهاب بالجسم -وهما إنترلوكين 6 وبروتين سي التفاعلي- وذلك بنسبة 17%، وأشارت الدراسة إلى أن هذه المواد قد تؤدي هذه المواد في النهاية للموت المبكر وتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان والخرف، في حين لم تعانِ النساء المطلقات اللواتي قضين وقتاً طويلاً في العيش بمفردهن، ولم يعانين من أي زيادة في الالتهابات بالجسم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرجال قد يموتون مبكراً بسبب الطلاق! دراسة جديدة تكشف تأثير الانفصال على صحتهم وتوضح الأسباب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرجال قد يموتون مبكراً بسبب الطلاق! دراسة جديدة تكشف تأثير الانفصال على صحتهم وتوضح الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).