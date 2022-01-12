تحالف العامري يوجه رسالة بشأن العملية السياسية

2022/01/12 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأربعاء، رسالة بشأن مستقبل العملية السياسية في العراق.

وقالت عضو التحالف انتصار حسن، لـ(بغداد اليوم) ان "تحالف الفتح يدعو كل الاطراف السياسية الى الحوار من اجل الوصول الى مرحلة الأمان في العملية السياسية، وتحالف الفتح لا يزال يجدد الدعوة للحوار من اجل حقن الدماء والوصول الى تشكيل الحكومة".

وبينت حسن ان "تحالف الفتح والاطار التنسيقي بشكل عام، لا يسعيان الى الدخول في المعارضة كون ان الابتعاد عن الحكومة سيؤدي الى حرمان الجمهور من الخدمات التي يسعى اليها والذي جاء النائب الى البرلمان من خلال ذلك الجمهور، كما ان معارضة الحكومة بكل قرارتها يعتبر انقسام داخلي ولذلك لا يمكن اللجوء الى المعارضة ولا زال الاطار الى اللحظة الاخيرة يسعى الى الحوار".

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