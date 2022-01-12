2022/01/12 | 20:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 90 دولة لم تصل بعد إلى الهدف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: "أوميكرون" يشكل خطراً لا سيما على غير المتطعمين باللقاح) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: "أوميكرون" يشكل خطراً لا سيما على غير المتطعمين باللقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).