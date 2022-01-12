2022/01/12 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف تنجح شركاتنا العامة؟ – مظهر الغيثي استكمالا للمقالات التي تخص قطاع الشركات العامة التابعة للدولة وكيفية انتشالها من الواقع المزري وطرق نجاحها لتصبح شركات تدر الربح ولا تشكل ثقلا على الموازنة كما هي الآن اقترحنا سابقا أن يتم تعديل بعض النصوص في الموازنة لتحقق المغزى التالي: تتقاسم الشركات والدوائر العامة وموظفيها مناصفة للأرباح المترتبة […]

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