2022/01/12 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين الصدر والموسوي – حسين الصدر -1- ليس بمقدوري أنْ أقرأ ما يكتبه الباحث الأكاديمي الاستاذ الأديب السيد محسن حسن الموسوي – حفظه الله – ثم انصرف الى شأن آخر قبل أنْ أمسك بالقلم لأكتب بعض السطور للاشادة بأدبه الجم ، وخلقه الكريم ، ومتابعاته للاصدارات الفكرية والثقافية ، بتمحيص وتدقيق ، ثم الادلاء بنظراته […]

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