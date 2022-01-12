2022/01/12 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميناء أم قصر الشمالي يستقبل خمس سفن تجارية أبو فلوس التجاري يشهد حركة أعمار لبناه التحتية بغداد – خلود محمد اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن إطلاق حملة كبرى لاعادة تأهيل في ميناء ابو فلوس التجاري وقال مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان تلقته (الزمان) امس (نسعى ان تكون موانئ الشركة بابهى صورة […]

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