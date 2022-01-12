الصحة: الموجة الجديدة هي “موجة غير الملقحين” وغالبيتها تعود الى اوميكرون

2022/01/12 | 20:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، ان الموجة الجديدة هي “موجة غير الملقحين”، لافتة الى انوغالبيتها تعود الى اوميكرون.وذكرت الصحة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “يتابع خبراء ومختصو علم الاوبئة في اللجان الاستشارية لوزارة الصحة التدهور في الوضع الوبائي والتزايد السريع بنسب الاصابات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية”.واكدت على […]

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