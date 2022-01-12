2022/01/12 | 20:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتُبر المنتخب التونسي منسحبا أمام نظيره المالي بسبب رفضه العودة إلى أرض الملعب بعد أن أنهى الحكم الزامبي، جاني ساكزوي،المباراة قبل نهايتها بدقيقة، الأربعاء، وذلك في أول ظهور المنتخبين في كأس أمم أفريقيا 2022

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