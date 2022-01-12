الصحة تؤكد دخول العراق بالموجة الرابعة وتوجه رسالة للمواطنين

2022/01/12 | 20:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة والبيئة ،اليوم الاربعاء، أن العراق دخل الموجة الرابعة لفيروس كورونا التي تشهد دخول متحور أوميكرون سريع الانتشار.

وقال مدير عام الصحة رياض عبد الأمير، إن الوزارة توجه رسالة للمواطنين من شقين، الأول ضرورة أن يعوا خطورة الموجة الرابعة التي تشهد دخول متحور جديد سريع الانتقال بين المواطنين، والشق الثاني من الرسالة يؤكد أنه ثبت عملياً لدى وزارة الصحة بأن الملقحين هم في منأى من خطورة المتحور واللقاح يوفر المناعة الكافية لتقليل شدة المرض وعدم احتياج الدخول الى المستشفى.

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