كيف رد كلوب على رسالة صلاح حول رغبته بالبقاء؟

2022/01/12 | 20:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، أن النادي يريد استمرار محمد صلاح في صفوفه وأن مسألة التجديد “على المسار الصحيح”.

وهكذا كان رد المدرب الألماني على النجم المصري، الذي أكد في مقابلة مع مجلة (GQ) البريطانية أنه يريد البقاء في صفوف الريدز، وأن المسألة في يد النادي وأنه لا يطلب “أشياء مجنونة”.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: “نعم، أعلم أن مو يريد البقاء، نحن نريده أن يبقى، هذا ما نحن عليه لأن هذه الأمور تستغرق وقتا، كافة الأمور على المسار الصحيح”.

وأضاف “أنا متفائل بهذا الأمر، حتى المشجعين لا يشعرون بالتوتر مثلكم”.

جدير بالذكر أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي في يونيو/حزيران 2023، ولا تشهد مفاوضات التجديد أي تقدم منذ عدة أسابيع.

وقال الجناح الدولي (29 عاما) في مقابلة مع المجلة البريطانية “أريد أن أبقى، لكن هذا ليس في يدي، الأمر يتوقف عليهم، هم يعرفون ما أريد، أنا لا أطلب أشياء مجنونة”.

وأضاف “لقد أكملت خمس سنوات هنا؛ أعرف النادي جيدا وأحب المشجعين وهم يحبونني، لكن الأمر الآن في يد الإدارة”.

وخاض الملك المصري، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا، 26 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، وسجل 23 هدفا، فضلا عن تقديم 9 تمريرات حاسمة.

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