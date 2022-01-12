النزاهة: ضبط مخالفات في عقـد ببلدية الموصل ناهزت قيمته 900 مليون دينار

2022/01/12 | 20:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ضبط مخالفات في عقـد ببلدية الموصل ناهزت قيمته 900 مليون دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان أن فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى ضبط مُخالفاتٍ تعاقديَّة في عقد مشروع إكساء وتبليط شوارع داخليَّةٍ لمقابر بلديَّة الموصل، مبينا أن العمليَّة أسفرت عن ضبط أربعة مُتَّهمين من العاملين مع عددٍ من الآليات العائدة للشركة التي تتولَّى تنفيذ المشروع الذي تجاوزت قيمته ثماني مئة وسبعة وستين مليون دينار.

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