2022/01/12 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثقافة تحاور مبتكر نظام درجات الجزئية في الموسيقى خشبة الرشيد تضيّف فعاليات الإحتفاء باليوم العربي للمسرح بغداد – الزمان احتفت دائرة السينما والمسرح مساء الاثنين الماضي باليوم العربي للمسرح بحفل اقيم على خشبة مسرح الرشيد و بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، وتضمن الحفل فقرات ثقافية متنوعة حيث تم عرض فيلما قصيرا من إنتاج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشبة الرشيد تضيّف فعاليات الإحتفاء باليوم العربي للمسرح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خشبة الرشيد تضيّف فعاليات الإحتفاء باليوم العربي للمسرح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).