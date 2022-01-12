2022/01/12 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خربشات بالرصاص لفنان واعد بابل – سليم العناوي افتتح عميد كلية الفنون الجميلة عامر صباح المرزوك المعرض الشخصي الطالب حسين عبد علي مزهر والذي اقامه قسم التربية الفنية تحت عنوان (خربشات فنان) باشراف الاستاذ المساعد هديل هادي وتضمن المعرض لوحات (بورتريه) ولوحات واعمال للمدرسة الواقعية والتعبيرية استخدم فيها الفنان اللالوان المائية والاقلام الخشبية والتخطيط باقلام […]

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