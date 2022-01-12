2022/01/12 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة ولدت في سجن بغداد – كاظم بهيّة في تاريخ الادب الشعبي العراقي اسماء لامعة لها سمعتها التي لايمكن التغاضي عنها اونسيانها في مسيرة هذا الادب ، فأنها تركت بصماتها الجميلة والواضحة، ومازالت راسخة في اذهان كل الناس رغم انهم رحلوا ولكنهم تركوا ورائهم اعمالا ثرة تشهد على طول باعهم في هذا الميدان ، وضمن […]

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