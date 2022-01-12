الكويت: ايقاف 4 ضباط عقب اتهامات بالتعذيب في جهاز امن الدولة

2022/01/12 | 20:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاربعاء، إيقاف 4 ضباط برتب مختلفة، وتشكيل لجنة لإعادة النظر في إجراءات عمل جهاز أمن الدولة، عقب اتهامات بشأن حجز ضابط وتعذيبه.وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان نقلته وسائل اعلام، تابعتها “أيرث نيوز”، أن “الوزير أحمد المنصور قرر تشكيل لجنة ستكون مهمتها الرئيسة مراجعة وتطوير سياسات وقواعد […]

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