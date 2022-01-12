النجف:الكاظمي يوجه بتكثيف الجهدين الأمني والاستخباري وتفعيل العمليات الاستباقية بعمليات ملاحقة المجرمين

2022/01/12 | 20:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام

للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم

الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ضمّ

القيادات العسكرية والأمنية في محافظة

النجف الأشرف، وذلك خلال زيارته

التفقدية للمحافظة.

واستمع الك

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