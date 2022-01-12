“أوميكرون” أقل خطورة.. وهذا أحدث دليل

2022/01/12 | 20:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أحدث دليل على أن المتحور

“أوميكرون” أقل خطورة من غيره من أشكال

فيروس كورونا، أعلنت السلطات الصحية في

النرويج، الأربعاء، أن مخاطر دخول

المستشفى بسبب “أوميكرون” أقل بنسبة 69

بالمئة مقارنة مع المتحور

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