أسرة (واع) تهنئ أحد موظفيها بعد نيله شهادة الماجستير

2022/01/12 | 20:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع تهنئ أسرة وكالة الأنباء العراقية (واع)، أحد موظفيها (مصطفى باسم الربيعي) الذي يعمل بصفة رئيس تحرير بعد نيله شهادة الماجستير من كلية الإعلام جامعة بغداد عن بحثه الموسوم: "تحرير الأخبار في الفضائيات العراقية ووكالات الأنباء المصورة".وحصل الربيعي على تقدير عال خلال مناقشته للرسالة والتي أقيمت على قاعة الشهيد محمد باقر الصدر (قدس) في كلية الإعلام جامعة بغداد.وتتمنى أسرة الوكالة، للربيعي المزيد من النجاح على المستوى الأكاديمي والمهني.

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