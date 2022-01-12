الحشد يعلن استشهاد منتسب وإصابة اثنين آخرين في الأنبار

2022/01/12 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الأنبار

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، استشهاد منتسب وإصابة اثنين آخرين في الأنبار.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مقاتلا استشهد واصيب اثنين اخرين من عناصر الحشد الشعبي جراء انفجار عبوة ناسفة في قاطع عكاشات بمحافظة الانبار".

وأضاف "وتسبب انفجار عبوة ناسفة على دورية للواء 18 كانت تقوم بجولة مراقبة للمنطقة باستشهاد مقاتل واصابة اثنين من اللواء".

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