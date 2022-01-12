ضحية ومصابين اثنين من الحشد بانفجار غربي العراق

2022/01/12 | 20:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن وقوع ضحية ومصابين اثنين؛ جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة الانبار.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مقاتلاً استشهد واصيب اثنين اخرين من الحشد الشعبي جراء انفجار عبوة ناسفة في قاطع عكاشات بمحافظة الانبار".وأضافت، أن "الانفجار استهدف دورية للواء 18 كانت تقوم بجولة مراقبة للمنطقة".

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