2022/01/12 | 20:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ القت قوة أمنية، اليوم الاربعاء، القبض على شخصين بحوزتهما سلاح في منطقة البلديات ببغداد.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “شرعت قوه من الفوج الثالث اللواء الثاني بأمر امر السرية الثالثة النقيب حيدر هادي مع مفرزة من مكافحة بغداد الجديدة لتنفيذ قرار القاضي محكمة بغداد الجديدة وفق المادة ٤٤٤”.واضاف “تم […]

ظهرت المقالة القبض على شخصين بحوزتهما سلاح في منطقة البلديات ببغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخصين بحوزتهما سلاح في منطقة البلديات ببغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخصين بحوزتهما سلاح في منطقة البلديات ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).