كربلاء:مستشفيات العتبة الحسينية تلاحق المرضى بـ ’علاج مجاني’ في مدنهم (صور)

2022/01/12 | 20:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الأربعاء، 12 كانون الثاني، 2022 بدئها

بالمحطة السادسة من مشروع "علاجك بين

أهلك" المجاني عبر مستشفيات حديثة

متنقلة تصل إلى المناطق النائية

لمعالجة المرضى.

وتقدم هذه المس

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